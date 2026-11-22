El regreso de la NFL a la Ciudad de México con el duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings abrió la conversación sobre los equipos que podrían visitar el país en las próximas temporadas. Uno de los cruces que genera mayor expectativa es el Steelers vs. Cowboys en México, una posibilidad que, de acuerdo con la rotación de rivales de la liga, podría darse en 2028.

La NFL tiene un acuerdo para disputar un partido de temporada regular por año en el Estadio Banorte hasta 2028. Los equipos que jugarán en la capital mexicana en 2027 y 2028 siguen pendientes de anuncio.

¿Cuándo podrían jugar Steelers vs. Cowboys en México?

La temporada a seguir es 2028. Ese año, la rotación de la NFL empareja a la AFC Norte, donde compite Pittsburgh, con la NFC Este, a la que pertenece Dallas. En la lista de rivales futuros, los Cowboys figuran como locales ante los Steelers. Para que el duelo se juegue en el Estadio Banorte, la liga tendría que elegirlo como su partido en la Ciudad de México. La sede, la semana y la fecha del cruce siguen pendientes.

En 2027, cualquiera de las dos franquicias podría venir para enfrentar a otro rival. Jerry Jones, propietario de los Cowboys, expresó a John Sutcliffe, de ESPN, su interés en llevar al equipo a la capital mexicana esa temporada. Por su parte, Art Rooney II, presidente de los Steelers, ya había manifestado en 2021 que Pittsburgh buscaba volver a jugar en el país.

Estadio Banorte ¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el partido de la NFL? (Getty Images)

¿Qué posibilidades hay de que la NFL lleve el partido al Estadio Banorte?

Dallas y Pittsburgh tienen derechos de marketing en México dentro del Global Markets Program. Arturo Olivé, director general de NFL México, explicó a Publimetro que la liga toma en cuenta la popularidad y la presencia de las franquicias en el país, además de su participación en ese programa. También señaló que los 32 equipos han mostrado interés en jugar en México y que la decisión se toma en un proceso interno de la liga.

La NFL también ganó margen para elegir qué partidos lleva al extranjero. En mayo de 2026, los propietarios eliminaron la opción que tenían los equipos de proteger dos partidos de su calendario como locales. La liga podrá considerar el cruce de Dallas y Pittsburgh si decide llevar un juego de los Vaqueros a México en 2028.

¿Ya jugaron los Steelers y los Cowboys en México?

Ambos equipos ya estuvieron en el entonces Estadio Azteca en pretemporada. Dallas enfrentó a Houston Oilers en 1994 ante 112,376 aficionados, mientras que Pittsburgh se midió con Indianapolis Colts en 2000. Si la NFL elige este cruce para el Banorte, sería el primer partido de temporada regular en México para ambas franquicias.