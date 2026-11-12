Arranca la Semana 10 de la NFL, al cual los Giants llegan como líderes sorpresa de la NFC East con una marca de 5-2-1, mientras que su rival, los Commanders están en una situación compleja con un récord de 2-5-1, necesitando una victoria para no alejarse del sueño llamado playoffs.

clocking in for the night shift pic.twitter.com/f2sY9li48h — Washington Commanders (@Commanders) November 12, 2026

En su primer enfrentamiento de la temporada (Semana 5), empataron en un juego dramático que terminó 27-27 que además fue a dar a tiempos extras.

Ahora los Commanders se meten al Metlife Stadium, donde buscan componer un poco su temporada, pero los de New York lo darán todo en el Thursday Night Football.

El pronóstico para el Commanders vs Giants Semana 10 de la NFL

Los expertos de la NFL, observan como vencedor en el este juego de 12 de noviembre, a los Giants, sugiriendo que por un marcador de 24-17 podrían salir con la victoria.