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Fútbol

Real Madrid logra REMONTADA ÉPICA contra la Roma en Champions League, en partido de siete goles

La Roma tuvo una ventaja de dos goles, pero dejó que Real Madrid despertara y terminó venciendo por un gol, en partido de siete goles; Endrick encajó el del empate.

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Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El Real Madrid venció por marcador de 4-3 este miércoles al equipo de la Roma, en partido de la Jornada 2 de la Champions League. Cuando parecía que la victoria iba a ser para los locales, el equipo merengue remontó en siete minutos marcando tres goles como en cascada logrando darle la vuelta pese a todo pronóstico.

Endrick quien recibió minutos anotó gol de cabeza al minuto 85 y al 90, en otro tiro de esquina Rudiger empujó el balón a escasos centímetros del arco para finalmente llevarse una victoria muy valiosa.

Roma vs Real Madrid EN VIVO Champions League Jornada 2

La Roma se enfrenta ante el Real Madrid en duelo de la Jornada 2 de la Champions League en la etapa fase de liga, duelo a celebrarse en el Estadio Olímpico de Roma este miércoles 14 de octubre.

Mourinho vuelve a la Roma en donde recientemente trabajó y dejó como un campeonato la Conferencia League en el 2022.

El partido invita a que será muy competitivo pues la Roma tiene un gran arranque de temporada con cuatro victorias y dos empates marchando invicto en el torneo local.

En Liga al Real Madrid no le ha ido de la mejor manera contando seis victorias y dos derrotas en ocho partidos; marchan detrás de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Betis.

Lo que tienes que saber del partido Roma vs Real Madrid, partido de la Champions League Jornada 2

  • Competiencia: Roma vs Real Madrid | Champions League, jornada 2 de la fase liga
  • Fecha y hora del partido: Miércoles 14 de octubre a las 13:00 hrs tiempo del centro de México 
  • Estadio: Olímpico de Roma.
  • Árbitro: François Letexier (Francia).