Real Madrid logra REMONTADA ÉPICA contra la Roma en Champions League, en partido de siete goles

El Real Madrid venció por marcador de 4-3 este miércoles al equipo de la Roma, en partido de la Jornada 2 de la Champions League. Cuando parecía que la victoria iba a ser para los locales, el equipo merengue remontó en siete minutos marcando tres goles como en cascada logrando darle la vuelta pese a todo pronóstico.

Endrick quien recibió minutos anotó gol de cabeza al minuto 85 y al 90, en otro tiro de esquina Rudiger empujó el balón a escasos centímetros del arco para finalmente llevarse una victoria muy valiosa.

Roma vs Real Madrid EN VIVO Champions League Jornada 2

La Roma se enfrenta ante el Real Madrid en duelo de la Jornada 2 de la Champions League en la etapa fase de liga, duelo a celebrarse en el Estadio Olímpico de Roma este miércoles 14 de octubre.

Mourinho vuelve a la Roma en donde recientemente trabajó y dejó como un campeonato la Conferencia League en el 2022.

El partido invita a que será muy competitivo pues la Roma tiene un gran arranque de temporada con cuatro victorias y dos empates marchando invicto en el torneo local.

En Liga al Real Madrid no le ha ido de la mejor manera contando seis victorias y dos derrotas en ocho partidos; marchan detrás de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Betis.

Stadio Olimpico 📍 https://t.co/z1LEnZmonX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 14, 2026

Lo que tienes que saber del partido Roma vs Real Madrid, partido de la Champions League Jornada 2

Competiencia: Roma vs Real Madrid | Champions League, jornada 2 de la fase liga

Fecha y hora del partido: Miércoles 14 de octubre a las 13:00 hrs tiempo del centro de México

Estadio: Olímpico de Roma.

Árbitro: François Letexier (Francia).

