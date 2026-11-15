Ronaldinho con Ravenna vs Forli EN VIVO: Ver GRATIS resultado de la transmisión HOY domingo 15 de noviembre

Luego de 11 años de ausencia, Ronaldinho está de regreso a las canchas para disputar su último partido como profesional este domingo 15 de noviembre cuando su equipo, el Ravenna, se enfrente al Forli en partido de la Jornada 14 del Grupo B de la Serie C de Italia.

El astro brasileño buscará convertir su último gol con el equipo del que es socio accionista y ante una afición que está ansiosa por ver al campeón mundial en 2002 dar sus últimos destellos de la magia que lo convirtieron en su momento en el mejor jugador del mundo.