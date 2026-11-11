Ronaldinho vuelve a jugar como futbolista profesional: mira EN VIVO y GRATIS su regreso con el Ravenna FC por Azteca Deportes

Uno de los más grandes genios en la historia del balompié, el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, está listo para hacer su esperado debut oficial con la camiseta del Ravenna FC este domingo 15 de noviembre de 2026. El histórico regreso se dará en un escenario inmejorable: el encendido Derbi de la región de Emilia-Romagna frente al Forlí.

Este acontecimiento marca la vuelta del histórico ganador del Balón de Oro y campeón del mundo a las canchas profesionales tras 11 años de ausencia, habiendo disputado su último encuentro oficial en 2015 vistiendo la camiseta de Fluminense. A sus 46 años, “Dinho” promete regalar destellos de su magia intacta.

Fecha, Hora y Dónde Ver EN VIVO el debut de Ronaldinho

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora Exacta: 10:30 horas (Tiempo del Centro de México) / 15:30 hrs (Tiempo local de Italia)

10:30 horas (Tiempo del Centro de México) / 15:30 hrs (Tiempo local de Italia) Sede: Stadio Comunale Bruno Benelli (Ravenna, Italia)

Stadio Comunale Bruno Benelli (Ravenna, Italia) Transmisión: EN VIVO y GRATIS a través de las pantallas de Azteca Deportes.

El Escenario y las Condiciones Climáticas para el partido de debut de Ronaldinho

El esperado debut tendrá lugar en la cancha del Stadio Comunale Bruno Benelli, un inmueble histórico inaugurado en la década de los 60 que cuenta con una capacidad para 12,020 espectadores. Se anticipa un lleno absoluto en las tribunas para presenciar los primeros minutos del astro brasileño con el conjunto local.

En cuanto al aspecto meteorológico, se pronostica una jornada fría y típicamente otoñal en el norte de Italia:

Clima estimado: Cielo mayormente nublado a cubierto con posibilidad de ligera lluvia de entre el 25 % y el 30 %.

Cielo mayormente nublado a cubierto con posibilidad de ligera lluvia de entre el 25 % y el 30 %. Temperatura: Rondará los 8 °C a la hora del silbatazo inicial.

Rondará los a la hora del silbatazo inicial. Viento: Ligero a unos 8 km/h.

Todos los ingredientes están servidos para una jornada histórica en el balompié italiano.