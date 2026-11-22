Este domingo 22 de noviembre de 2026, la NFL vuelve a la Ciudad de México para celebrar el duelo estelar del Sunday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular.

El partido tiene como escenario el Estadio Banorte, inmueble en el que la franquicia californiana funge como equipo local administrativo para recibir a una de las defensivas más sólidas de la Conferencia Nacional.

Ambos conjuntos saltan al emparrillado capitalino en un destacado momento deportivo rumbo a la postemporada.

San Francisco llega ubicado en la cima de la División Oeste de la NFC con marca de 8-1 tras imponerse en un cerrado duelo ofensivo por 46-40 ante los Dallas Cowboys, mientras que Minnesota se presenta con registro de 7-2 en la pelea por el liderato de la División Norte, respaldado por una unidad defensiva que apenas permite 14 puntos por encuentro.

La patada inicial (kickoff) está programada en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en lo que marca una nueva edición del NFL Mexico City Game ante la afición capitalina.