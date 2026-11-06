Juárez, eliminado del Apertura 2026, consigue su segunda victoria consecutiva, tercera del torneo, al vencer 1-0 al Atlético de San Luis.

Con un gol de Estupiñán desde los once pasos, los Bravos se llevan los tres puntos, resultado con el que complican a San Luis que necesitaba ganar para seguir en la lucha por un lugar a la Liguilla.

Este viernes 6 de noviembre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2026 y uno de los primeros encuentros en disputarse es el Atlético de San Luis vs Juárez.

El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

Así llegan Atlético de San Luis vs Juárez

El conjunto del Atlético llega en el lugar 13 de la tabla con 19 puntos conseguidos y con la obligación de llevarse los tres puntos pues en caso de perder y una combinación de resultados, podría quedar eliminado.

Por su parte, Juárez llega totalmente eliminado del torneo al terminar en el lugar 18 con solo 8 puntos conseguidos. Buscan ir cerrando de mejor forma la competición, llegan de ganar 3-1 ante Querétaro por lo que pueden hacer la maldad y dejar fuera a San Luis.