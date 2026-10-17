Santos Laguna vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este sábado 17 de octubre del 2026, se enfrentan Santos Laguna vs Querétaro, uno de los juegos más llamativos de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por el buen nivel que muestran ambos equipos. El partido comienza con las actividades del día al arrancar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

Santos Laguna vs Querétaro

Horario: 17 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

¡Vamos de frente y firmes por esta J12! 😤🐓#Somos442 pic.twitter.com/kMvO0ckddb — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) October 17, 2026

Así llegan Santos y Querétaro

Los Guerreros llegan con una racha positiva con cuatro triunfos consecutivos tras un inicio malo en el que no logró ganar en las primeras siete jornadas.

Resultados recientes de Santos:



2-1 vs Juárez (casa)

3-2 en Toluca (remontada)

1-0 vs Pachuca (casa)

2-1 en Atlético de San Luis (doblete de Tahiel Jiménez)

Renato Paiva parece que ha encontrado el nivel de juego necesario para el equipo. Llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con 13 puntos conseguidos, una victoria más no solo mantendría su racha, lo acercaría a la lucha por un lugar a la Liguilla.

Por otra parte, los Gallos Blancos son una de las grandes sorpresas del torneo. Registra un ttoal de 6 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas. Llega de ganar 2-0 ante Atlas y buscan mantenerse en los primeros lugares.

Querétaro llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla y como la mejor defensiva del torneo, por lo que sumar tres puntos los podría subir al primer lugar.