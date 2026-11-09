Se aproxima el último gran desafío del tenis masculino; Alcaraz y las otras estrellas que van por la corona de las ATP Finals

La Inalpi Arena de Turín, Italia será sede del torneo que reunirá a los ocho mejores tenistas del mundo en busca de coronar al mejor del año. Carlos Alcaraz y Alexander Zverev parten como los dos grandes favoritos al ser las cabezas de serie, sin embargo, raquetas como Ben Shelton, Daniil Medvedev o la sorpresa de la temporada; Rafael Jódar querrán dar la sorpresa en suelo italiano.

Del 15 al 22 de noviembre será el ATP Finals 2026 y se esperan duelos emocionantes desde el primer saque. Será este jueves 12 de noviembre cuando se relice el sorte de cómo quedaran los grupos y hay que recordar que es fase de round-robin y los dos primeros de cada sector pasan a las semifinales del certamen.

ATP Finals 2026

Torneo: 15 al 22 de noviembre

Sorteo: 12 de noviembre

Jugadores: Alexander Zverev (Cabeza de serie Nº 1), Carlos Alcaraz (Cabeza de serie Nº 2), Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar

Round Robin y los dos primeros de cada a grupo a semifinales

Premio: 15 millones 750 mil dólares

Cabe recordar que, tendremos un gran ausente en esta edición de las ATP Finals; la del italiano Jannik Sinner. El tenista nacido en San Candido, Italia es baja por molestias físicas, además, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Minaur son los dos reemplazos en caso de que alguno de los participantes no pueda tener actividad.

Finalmente veremos si Zverev puede coronar un año de ensueño para él tras ganar Roland Garros y el US Open o si Alcaraz se lleva la fiesta en Turín.