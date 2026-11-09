Se aproxima un duelo decisivo para México; eliminaría a Jamaica y se acercaría a un nuevo título de Concacaf

La Selección Mexicana se alista para encarar una serie crucial en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27, donde el combinado azteca se medirá ante su similar de Jamaica. Más allá del boleto a las semifinales del torneo regional, los reflectores apuntan directamente al banquillo mexicano, comandado por Rafael Márquez.

Rafa Márquez: buscar su primera victoria

Para el histórico ex capitán de la Selección Mexicana, esta eliminatoria representa una prueba de fuego en su gestión como director técnico. Hasta el momento, el proceso de Márquez al frente de la selección mayor ha caminado por la cornisa de la presión y la de no conocer el triunfo. En sus primeros cuatro encuentros al timón, el saldo registra dos empates (1-1 frente a Colombia y 1-1 contra Perú) y dos derrotas (un doloroso 3-0 ante Estados Unidos y un revés 0-2 frente a Chile). El “Káiser de Michoacán” urge de un funcionamiento convincente y de su primera victoria oficial para disipar dudas y reencontrar el rumbo del equipo azteca.

Fechas y horarios de la eliminatoria México vs Jamaica

La eliminatoria se disputará a visita recíproca para definir al semifinalista:

Partido de Ida: Sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el National Stadium de Jamaica.

Sábado 14 de noviembre de 2026 a las (Tiempo del Centro de México) en el National Stadium de Jamaica. Partido de Vuelta: Martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

¿Dónde ver los encuentros México Jamaica?

Los partidos de la Selección Mexicana ante Jamaica los podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis. Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros, te harán pasar un rato inolvidable.