Se aproxima un partido decisivo para un entrenador mexicano; Canadá amenaza el suelo de Guatemala en la Concacaf Nations League

Luis Fernando Tena y la Selección de Guatemala se declaran listos para encarar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante su similar de Canadá. Los pupilos del director técnico mexicano llegan como ‘underdogs’ ante los norteamericanos, sin embargo, en el futbol todo puede suceder.

Tras quedarse muy cerca de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, Guatemala buscará rápidamente darle vuelta a la página y mandar un mensaje a toda la confederación de Concacaf al darle pelea a uno de los combinados más fuertes de la zona. Por sí fuera poco, Canadá llega como el obligado para avanzar a las semifinales, por lo que si el ‘Flaco’ y Guatemala sacan ventaja en la ida pondrán contra las cuerdas a los canadienses.

Calendario de partidos

Partidos de ida (12-14 de noviembre):

12 nov → Curazao vs Panamá (Stadion Ergilio Hato, Willemstad)

13 nov → Guatemala vs Canadá (Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala)

14 nov → Haití vs Estados Unidos (Nu Stadium, Miami) *

14 nov → Jamaica vs México (National Stadium, Kingston)

Partidos de vuelta (15-17 de noviembre):

15 nov → Panamá vs Curazao (Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá)

16 nov → Canadá vs Guatemala (BMO Field, Toronto)

17 nov → Estados Unidos vs Haití (TQL Stadium, Cincinnati)

17 nov → México vs Jamaica (Estadio Monterrey / BBVA)

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