Se aproxima una final adelantada en la Liga BBVA MX Femenil; un equipo favorito quedaría eliminado y otro soñaría con el campeonato

Arranca la hora de la verdad en la Liga BBVA MX Femenil con una de las eliminatorias más electrizantes de los Cuartos de Final. Las Águilas del América y las Diablas Rojas del Toluca chocan en una serie por un boleto a las semifinales, protagonizando un duelo de favoritos al título que promete máxima intensidad táctica y poderío ofensivo.

¿Por qué son favoritos América y Toluca para ganar el título?

Por un lado, las Águilas del América se presentan como serias aspirantes al trofeo gracias a su jerarquía en fases finales y un plantel plagado de figuras internacionales. El equipo azulcrema destaca por su agresividad en la presión alta y una delantera arrolladora capaz de resolver partidos en minutos. Su constante presencia en las instancias definitivas del balompié nacional les otorga una madurez competitiva que infunde respeto en cualquier cancha. América terminó el torneo regular en la primera posición del Grupo B con 37 puntos y una diferencia de goles de 50 tantos.

Por su parte, las Diablas Rojas del Toluca han firmado un certamen histórico, consolidándose como la gran revelación competitiva del torneo. El conjunto mexiquense ha demostrado una solidez defensiva envidiable y una transición rápida al ataque que castiga el mínimo error rival. Al cerrar la serie en casa y ostentar un proyecto deportivo consolidado en su mejor momento físico y mental, Toluca llega con los argumentos necesarios para vencer a cualquiera. Las Diablas llegan como cuartas del Grupo A con 27 puntos.

Fechas y horarios oficiales de la eliminatoria entre América vs Toluca

La serie se jugará en formato de ida y vuelta para definir al semifinalista del certamen:

Partido de Ida: Miércoles 11 de noviembre de 2026 | 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) | Estadio Banorte.

Miércoles 11 de noviembre de 2026 | (Tiempo del Centro de México) | Estadio Banorte. Partido de Vuelta: Domingo 15 de noviembre de 2026 | 21:10 horas (Tiempo del Centro de México) | Estadio Nemesio Diez.

Todo está servido para 180 minutos de pura pasión futbolística. ¿Prevalecerá el peso de la plantilla del América o el momento triunfal de Toluca?