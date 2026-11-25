El Club América recibió una buena noticia en el duelo de ida de cuartos de final ante los Rayados de Monterrey y es que, Ricardo Chávez fue expulsado al minuto 11 tras una dura barrida sobre Óscar Perea. El lateral de la Pandilla llegó tarde a la jugada y le puso los tachones en la rodilla al volante sudamericano.

Víctor Alfonso Cáceres fue llamado por los silbantes del VAR y tras la revisión en el monitor, mandó a las regaderas temprano al ex jugador del Atlético San Luis. Con ello, las Águilas tendrán más de 80 minutos con superioridad numérica y podrían regresar a la Ciudad de México con ventaja en el global.

Rayados necesita ganar la serie

Los pupilos de Matías Almeyda llegaron como sextos de la clasificación general para enfrentar al tercer lugar del Apertura 2026, por lo que, el cuadro albiazul va a tener que ganar el global si quiere semifinales.

Por otro lado, las Águilas sorprendieron con su 11 inicial y haber mandado a la banca tanto a Luis Ángel Malagón, Henry Martin y Brian Rodríguez. Guillermo Almada le dio la confianza a Rodolfo Cota en el arco y a Miguel Borja en la ofensiva, decisiones que sorpendieron a propios y extraños.

Finalmente, veremos si el ‘Rayito’ tiene minutos en la parte complementaria del duelo de ida y así, ir por todo por ventaja en el Gigante de Acero.