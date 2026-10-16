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ÚLTIMA HORA: Sebastián Jurado DESMIENTE ODIO hacía Cruz Azul en redes sociales

Sebastián Jurado explotó en las redes sociales y desmintió unas supuestas declaraciones que habría hecho en contra de Cruz Azul

Sebastián Jurado
|MEXSPORT

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 16 de octubre del 2026, previo al Cruz Azul vs Juárez, una cuenta para aficionados de la Máquina en redes sociales publicó una supuesta declaración que habría dicho el guardameta detallando que su paso por el equipo no fue de su agrado. Debido a la viralidad que estaba tomando, Sebastián Jurado decidió contestar desde su cuenta para desmentir que jamás ha dicho algo parecido.

La declaración que desmintió Sebastián Jurado

La cuenta @FuerteAzul09 fue la que difundió la deckaración falsa de Jurado pues en X publicó lo siguiente:

"Previo al Cruz Azul vs los Bravos de Juárez del próximo sábado, SEBASTIÁN JURADO, ex arquero de la Máquina, habló de su pasado cubriendo el arco del azul 🥅:
Sebas Jurado: "Hay etapas de mi vida que simplemente no vale la pena recordar, ni guardar r#ncor. Mi paso por Cruz Azul quedó atrás hace mucho tiempo y prefiero enfocarme en el equipo donde realmente me han sabido valorar y han sabido aprovechar todo mi potencial".

El portero no se quedó callado y respondió que lo pueden criticar todo lo que quieran pero que no le pongan palabras que jamás ha dicho. Explicó que Cruz Azul es un institución que quiere mucho, jutno a su afición, directiva y staff.

"Hola muy buenas tardes. Critíquenme todo lo que gusten, pero no pongan palabras que jamás he dicho. Cruz azul es una institucion que quiero mucho, al igual que su aficion y toda la parte de directiva y staff que aun siguen estando desde mi paso ahí. Deja de inventar. DTB"

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