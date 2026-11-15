La Selección Mexicana recibió un golpe inesperado en Kingston al caer por 3-2 ante su par de Jamaica por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este resultado prohibió a Rafael Márquez de cosechar su primera victoria bajo el mando del combinado azteca y ahora apostará todo a su próximo partido.

Resulta que México y Jamaica se volverán a enfrentar en esta fecha FIFA y será el próximo martes 17 de noviembre. El marco será el partido de vuelta por un lugar en las semifinales del torneo, donde los centroamericanos llegarán con ventaja tras haber ganado en casa. El juego se llevará a cabo en el Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey, y está programado para comenzar a las 20:30 horas, tiempo central de México.

Datos claves del próximo partido de México

Partido: México vs Jamaica.

Fecha: martes 17 de noviembre.

Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio BBVA.

México vs Jamaica México enfrentará a Jamaica el próximo martes 17 de noviembre (Selección Mexicana)

¿Qué se juega México ante Jamaica en el partido de vuelta?

La Selección Mexicana buscará su boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Sin embargo, este no será el único premio en juego, ya que el ganador de la eliminatoria también clasificará directamente a la Copa Oro 2027.

Para conseguirlo, el equipo de Rafa Márquez está obligado a ganar en Monterrey. Los dos goles que consiguió en Kingston podrían ser determinantes, pues el reglamento contempla el gol de visitante como criterio de desempate. Con el 3-2 de la ida, estas son las combinaciones para el combinado azteca: