El seleccionado mexicano Goyo Vega, del equipo nacional de amputados, se lastimó gravemente la pierna izquierda, cuando luchaba por el balón en la mediacancha en el partido contra Colombia, correspondiente al Mundial de la especialidad que se celebra en Jalisco.

Gregorio, que además de ser profesional en el futbol de amputados, es profesor, intentó tomar un balón cuando un colombiano iba por el esférico también, y cuando corría el minuto 44 del primer tiempo, del enfrentamiento del Mundial que se juega en San Juan de los Lagos.

El futbolista de Tlalnepantla, Estado de México, al querer alcanzar el balón y detener la marcha, se lastimó en algo que parece muy grave, del tipo de rotura de ligamentos de la rodilla, y es que la palanca que hizo su cuerpo al detenerse con las muletas, y la presión de su única pierna, ocasionaron el movimiento violento, que en video se nota como se arquea la pierna a la altura de la rodilla.

goyo vega jugador lesionado seleccion mexicana amputados

Por ello, Goyo Vega soltó la fuerza de las muletas y se fue al pasto con señales claras del dolor que padecía, el árbitro en turno se acercó a observar la situación y notó la situación por lo que ingresaron los cuerpos médicos.

Goyo así, desde el viernes quedó fuera de actividad y no pudo jugar ante Estados Unidos el mismo viernes, de acuerdo a información de algunos medios que han hecho la cobertura de este evento.

Definida, la FINAL del Mundial de Amputados: Ghana vs Marruecos

La agenda del domingo 22 de noviembre, que es el último del Mundial de Amputados, arranca con el juego de México vs Italia a las 3:00 PM, luego a las 5:00 PM, será turno de Brasil enfrentando a Turquía por el tercer lugar.

A las 6:15 de la tarde será la ceremonia de clausura para que en punto de las 7:30 se juegue todo en la Final que celebrarán el cuadro de Ghana ante Marruecos.