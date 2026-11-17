La Selección de Jamaica se enfrentó a México en la serie de Nations League, y cuando parecía que iba a llegar como víctima, ganó el juego de ida en Kingston y eso le hizo merecedor a un grato premio para este equipo, lo que fue una inyección importante.

Y es que Jamaica, colocado hasta hace unos días en el sitio 69 del ranking de la FIFA, venció en casa por marcador de 3-2 al cuadro mexicano el pasado sábado, y ese triunfo relevante internacionalmente, no pasó de largo para la FIFA.

Este máximo organismo rector del futbol mundial, colocó a México ahora del sitio 69 del mundo, en el lugar 67 del ranking mundial, dos sitios que son una inyección importantísima.

México, castigado con lugares en el ranking de la FIFA

La Selección Mexicana en tanto, perdió tres lugares, dejando el top 10 del mundo, y siendo colocado ahora en el puesto 13 del planeta, lo que fue una verdadera cubetada de agua fría para el equipo mexicano, que sumado a la derrota, la falta de gol y la defensa que ha permitido muchos goles, llega esa mala noticia relacionada al ranking.