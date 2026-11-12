México visita en Kingston a Jamaica, en partido de ida de los Cuartos de Final de la Nations League, torneo en el que los dirigidos por Rafael Márquez tienen la obligación de ganar, luego de haber sufrido en los primeros cuatro partidos del ciclo Márquez. El encuentro lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete y plataformas de Azteca Deportes.

México tiene un reto en contra del cuadro jamaiquino, en el que de perder, el periodo de Márquez se vería seriamente señalado, y es que quizás no tener un buen resultado en contra de Colombia o Estados Unidos, se puede entender, sobre todo al iniciarse un nuevo periodo de trabajo.

Pero tener un mal resultado ante Jamaica que comprometa avanzar a Nations League sí sería una caída trepidante.

Para evitar al extremo una sorpresa, México trabaja en el Caribe Mexicano, en la zona de Playa del Carmen para acoplarse medianamente al ambiente tropical.

Además México tiene una serie de novedades como el regreso de Kevin Álvarez o la gran sorpresa que fue la convocatoria de Armando León, que viene del futbol de Croacia en donde hace un papel aceptable. Ante lesiones y bajas de juego fue que el equipo del exBarcelona se fijó en otros jugadores.

Lo que tienes que saber del partido de México vs Jamaica, del 14 de noviembre

México vs Jamaica | sábado 14 de noviembre 6:50 PM | Transmisión Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuesta aplicación

El partido de México se jugará en el Estadio Nacional, ubicado en Kingston, el cual tiene una capacidad para 35 mil aficionados y tiene planes oficiales de expansión en sus tribunas.

el cual tiene una capacidad para 35 mil aficionados y tiene planes oficiales de expansión en sus tribunas. México ocupa el décimo sitio en el ranking Mundial, en tanto que Jamaica está en el escalón 69 del mundo.