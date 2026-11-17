Este 17 de noviembre, FIFA ha hecho una actualización del RANKING MUNDIAL en el que la Selección Mexicana estaba incluida en las mejores 10 del mundo, pero la derrota del sábado pasado ante Jamaica, ha cobrado factura con lugares en el análisis mundial; Jamaica por su parte asciende puestos y llegan con una inyección de motivación, al partido de esta noche en la cancha del Estadio Monterrey, encuentro que podrás ver por Azteca Siete desde las 8:20 de la noche.

La ida de las Semifinales de Nations League ha dejado un amargo sabor de boca, y no solo por comprometer la ida a Semifinales del torneo y el boleto a Copa Oro. Ahora también FIFA ha revisado los resultados y el 3-2 en Kingston tiene consecuencias en este ranking global.

México se había mantenido entre los 10 mejores del planeta por muchas semanas. Hasta hace unos días, pese a un par de empates y dos derrotas en los partidos amistosos, también había conservado ese lugar, pero ahora cayó ante un equipo que era el lugar 69 y eso tuvo sus daños colaterales.

¿Qué lugar tiene ahora México en el Ranking de la FIFA?

México pasó del décimo puesto, a ser el número 13, y es muy gráfico el ajuste de FIFA con tres lugares, producto de ese resultado ante Jamaica.

El equipo caribeño por su parte, estaba en el 69 y pasa al 67 del mundo luego de esta valiosa victoria internacional.

Para este juego de vuelta, Jamaica se pronostica, irá con todas sus armas para dar un nuevo golpe ahora de visita.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Jamaica de la Nations League del 17 de noviembre?

El partido de México ante Jamaica, lo podrás seguir EN VIVO por Azteca Siete, totalmente GRATIS.

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