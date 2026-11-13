Las razones por las que Rafa Márquez NO LLAMÓ a Henry Martín para el México vs Jamaica

Rafael Márquez fue claro en conferencia de prensa al ser cuestionado por no convocar a Henry Martín a pesar de llevar 11 goles en el Apertura 2026.

El entrenador mexicano fue claro y detalló las diferentes cosas que analiza para poder convocar a un delantero centro, dejando claro que no solo se trata de los goles. Primero señaló que conoce bien al atacante y lo que le puede aportar a México, explicó que es uno de los jugadores que más ha ido a ver pero considera que lo que le puede dar, lo tiene más en sus delanteros actualmente convocados y es por eso que no lo convocó para el México vs Jamaica pero no le cierra la puerta.

“Henry, respeto mucho a Henry, lo conozco también muy bien, se lo que me puede dar. Creo que es de las visorias que he hecho, hay más partidos de América que he ido a verlo directamente y bueno tiene el nivel. Me da ciertas cosas que quizás otros me dan más. Hoy lo de Henry, al pensar tener 3, incluso cuatro puntas, creemos que no es por hoy necesario, por eso es que no decidimos traerlo. Sin embargo, sigue abierta la puerta por si un día más adelante hay posibilidades de poder traer a Henry”.

Por último, explicó que deben de valor todo no solamente sus goles que lleva. Señala que deben considerar cómo mete sus goles, la relación que tiene para jugar, efectividad en sus pases, las perdidas que tienen, lo que pueden generar con el balón. Cerró que no quiere delanteros que solo hagan goles, sino que puedan aportar en la idea de juego de la Selección Mexicana.

“Hay que valorar todo, no solamente sus goles. Hay que ver cómo mete sus goles, que tanta relación tiene para jugar, que tanta efectividad tiene para relacionarse, cuantas perdidas ha tenido, cuantas perdidas ha tenido en estos momentos de descargar jugadas, de poder generar mucho más. No es solo el tema del gol lo que pedimos al punta para que en nuestra idea de juego, nos pueda dar”.

Los números de Henry Martín en el Apertura 2026

Henry Martín ha sido uno de los delanteros más destacados en el Apertura 2026 al estar en el segundo luagr de la tabla de goleo con 11 tantos y 3 asistencias en 14 juegos disputados y 1,109 minutos en el terreno de juego.

De sus 11 goles, 6 han sido desde el punto penal, 3 han sido por remate de cabeza y dos con definición con su pierna dentro del área.

Un delantero efectivo con el gol por el momento, pero que no ha terminado por cumplir con lo que espera Rafa Márquez en su ataque.