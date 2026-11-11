México se enfrenta en sus dos últimos partidos del 2026 ante Jamaica, equipo que en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League buscará propinarle una derrota al equipo de Rafa Márquez, que tiene muy claro que este sábado 14 de noviembre y el martes 17 de noviembre deberá de sacar los resultados para ir a las fiestas decembrinas con el escenario venidero, más tranquilo.

El partido que definirá a un Semifinalista de esta competencia, arranca con el duelo de ida en Kingston, donde se pronostica partido ríspido pero en el que México tiene las facultades para vencer, cotejo que podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes con la narración y los comentarios del mejor equipo, desde las 6:50 de la tarde.

Los días y horarios oficiales de México vs Jamaica, así como la transmisión por Azteca Deportes

Jamaica vs México: 14 noviembre transmisión 6:50 PM

México vs Jamaica: 17 de noviembre 8:20 PM

Los números de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana no son positivos, sin embargo, existe una especia de comprensión por ser el comienzo de un nuevo ciclo, teniendo además una estela relacionada al Mundial del 2026.

Los cuatro rivales que también ha tenido México y en el que no logró ganar, también tienen su mística, le jugaron bien al equipo mexicano y podría hablarse de proyectos quizás más consolidados.

México 1-1 Colombia 26 de septiembre

México 1-1 Perú 29 de septiembre

Estados Unidos 3-0 México 3 de octubre

México 0-2 Chile 6 de octubre

Lo preocupante de esos partidos es que apenas se marcaron dos goles y se recibieron siete goles, una cuota muy grande y que además fue dolorosa, porque tres de esos tantos fueron de Estados Unidos.

Por esa clase de situaciones es que será menester enfocarse en evitar caer en los mismos errores; para intentar mejorar la cuota goleadora, han convocado a Armando León, delantero mexicano en el futbol de Croacia que ha llamado la atención y esperan que sea una grata sorpresa en el cuadro azteca.