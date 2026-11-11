México le arrebata a Estados Unidos seis talentosos futbolistas para el Mundial

La Selección Mexicana Sub-17 dio a conocer su convocatoria para el Mundial de la categoría el pasado 4 de noviembre de 2026 y terminó llamando a seis futbolistas que tienen doble nacionalidad, ganandole a Estados Unidos en el proceso para que lleguen a la mayor.

Los jugadores con doble nacionalidad convocados son:

Devian Kimbrough atacante del FC Dallas.

atacante del Jonathan de la Fuente del Colorado Rapids .

del . Márcelo Ávalos del San José Earthquakes .

del . Mateo Arana del Houston Dynamo .

del . Juan Carlos Martínez de los Gallos de Querétaro .

de los . Saulo Tejeda del Dinamo de Zagreb.

Entre los jugadores más destacados aparecen Devian Kimbrough, considerado

Y otro es Saulo Tejeda que juega en el Dinamo de Zagreb de Croacia, nacido en Tehuacán, Puebla, cuenta con nacionalidad española.

La convocatoria de México para el Mundial Sub-17

La convocatoria para afrontar la Copa del Mundo de la categoría, la cual se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar, consta de 21 jugadores.

Los elegidos por Jürgen Castañeda para disputar el Mundial Sub-17 son:

Porteros

José Corona - Tijuana

Johan Cuenca - Tigres

Marcelo Ávalos - SJ Earthquakes

Defensas

André Godínez - Chivas

Gerson Gutiérrez - Chivas

Alan Hernández - León

Dylan Martínez - Necaxa

Adonaí Valdez - América

Álvaro Velázquez - Monterrey

Miguel de Jesús Rivera - América

Medios

Santiago Cisneros - León

Jonathan de la Fuente - Colorado Rapids

Edy Lugo - Monterrey

Juan Martínez - Querétaro

Jesús Orduño - Tijuana

Ángel Reyes - A. de San Luis

Saulo Tejeda - Dinamo Zagreb

Matthew Arana - Houston Dynamo

Delanteros

Da’vian Kimbrough - Dallas FC

Fernando Ruíz - Toluca

Adán Sánchez - Monterrey

México se encuentr en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela. Debutará ante los rumanos el día 21 de noviembre.