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México le arrebata a Estados Unidos seis talentosos futbolistas para el Mundial

La Selección Mexicana sub-17 convocó a 6 futbolistas que cuentan con doble nacionalidad y le gana a Estados Unidos

2 minutos lectura
Escrito por: Iván Vilchis

La Selección Mexicana Sub-17 dio a conocer su convocatoria para el Mundial de la categoría el pasado 4 de noviembre de 2026 y terminó llamando a seis futbolistas que tienen doble nacionalidad, ganandole a Estados Unidos en el proceso para que lleguen a la mayor.

Los jugadores con doble nacionalidad convocados son:

  • Devian Kimbrough atacante del FC Dallas.
  • Jonathan de la Fuente del Colorado Rapids.
  • Márcelo Ávalos del San José Earthquakes.
  • Mateo Arana del Houston Dynamo.
  • Juan Carlos Martínez de los Gallos de Querétaro.
  • Saulo Tejeda del Dinamo de Zagreb.

Entre los jugadores más destacados aparecen Devian Kimbrough, considerado

Y otro es Saulo Tejeda que juega en el Dinamo de Zagreb de Croacia, nacido en Tehuacán, Puebla, cuenta con nacionalidad española.

La convocatoria de México para el Mundial Sub-17

La convocatoria para afrontar la Copa del Mundo de la categoría, la cual se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar, consta de 21 jugadores.

Los elegidos por Jürgen Castañeda para disputar el Mundial Sub-17 son:

Porteros

  • José Corona - Tijuana
  • Johan Cuenca - Tigres
  • Marcelo Ávalos - SJ Earthquakes

Defensas

  • André Godínez - Chivas
  • Gerson Gutiérrez - Chivas
  • Alan Hernández - León
  • Dylan Martínez - Necaxa
  • Adonaí Valdez - América
  • Álvaro Velázquez - Monterrey
  • Miguel de Jesús Rivera - América

Medios

  • Santiago Cisneros - León
  • Jonathan de la Fuente - Colorado Rapids
  • Edy Lugo - Monterrey
  • Juan Martínez - Querétaro
  • Jesús Orduño - Tijuana
  • Ángel Reyes - A. de San Luis
  • Saulo Tejeda - Dinamo Zagreb
  • Matthew Arana - Houston Dynamo

Delanteros

  • Da’vian Kimbrough - Dallas FC
  • Fernando Ruíz - Toluca
  • Adán Sánchez - Monterrey

México se encuentr en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela. Debutará ante los rumanos el día 21 de noviembre.

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