México le arrebata a Estados Unidos seis talentosos futbolistas para el Mundial

La Selección Mexicana Sub-17 dio a conocer su convocatoria para el Mundial de la categoría el pasado 4 de noviembre de 2026 y terminó llamando a seis futbolistas que tienen doble nacionalidad, ganandole a Estados Unidos en el proceso para que lleguen a la mayor.
Los jugadores con doble nacionalidad convocados son:
- Devian Kimbrough atacante del FC Dallas.
- Jonathan de la Fuente del Colorado Rapids.
- Márcelo Ávalos del San José Earthquakes.
- Mateo Arana del Houston Dynamo.
- Juan Carlos Martínez de los Gallos de Querétaro.
- Saulo Tejeda del Dinamo de Zagreb.
Entre los jugadores más destacados aparecen Devian Kimbrough, considerado
Y otro es Saulo Tejeda que juega en el Dinamo de Zagreb de Croacia, nacido en Tehuacán, Puebla, cuenta con nacionalidad española.
La convocatoria de México para el Mundial Sub-17
La convocatoria para afrontar la Copa del Mundo de la categoría, la cual se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar, consta de 21 jugadores.
Los elegidos por Jürgen Castañeda para disputar el Mundial Sub-17 son:
Porteros
- José Corona - Tijuana
- Johan Cuenca - Tigres
- Marcelo Ávalos - SJ Earthquakes
Defensas
- André Godínez - Chivas
- Gerson Gutiérrez - Chivas
- Alan Hernández - León
- Dylan Martínez - Necaxa
- Adonaí Valdez - América
- Álvaro Velázquez - Monterrey
- Miguel de Jesús Rivera - América
Medios
- Santiago Cisneros - León
- Jonathan de la Fuente - Colorado Rapids
- Edy Lugo - Monterrey
- Juan Martínez - Querétaro
- Jesús Orduño - Tijuana
- Ángel Reyes - A. de San Luis
- Saulo Tejeda - Dinamo Zagreb
- Matthew Arana - Houston Dynamo
Delanteros
- Da’vian Kimbrough - Dallas FC
- Fernando Ruíz - Toluca
- Adán Sánchez - Monterrey
México se encuentr en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela. Debutará ante los rumanos el día 21 de noviembre.