Santiago Gimenez: así es la colección de relojes de alta gama que tiene el jugador

Así como la Hormiga González recibió una mala noticia en México, Santiago Gimenez ha llamado la atención por su gusto por los relojes de alta gama. El delantero mexicano ha lucido distintas piezas de lujo en eventos públicos y momentos importantes de su carrera, con modelos de marcas reconocidas internacionalmente.

Mientras que muchos hablan del reloj rosa de Lionel Messi, el atacante del Porto también cuenta con una colección que incluye firmas como Rolex, Bvlgari y Omega. Una de sus piezas más llamativas apareció durante su presentación como futbolista del AC Milan, cuando firmó su contrato con un exclusivo reloj de oro rosa cuyo valor supera los 40 mil dólares.

Algunos de los mejores relojes de Santiago Gimenez

Una de las piezas más destacadas de la colección del mexicano es el Rolex Cosmograph Daytona de oro rosa con brazalete Oysterflex. Gimenez lo utilizó en febrero de 2025, durante la firma de su contrato con el Milan, cuando el club italiano compartió las fotografías de su incorporación.

El modelo combina una caja de oro rosa de 18 quilates con una pulsera de caucho Oysterflex. Su diseño deportivo y elegante lo convierte en una de las referencias más reconocidas de la marca suiza.

Otra de las firmas vinculadas con el futbolista es Bvlgari, particularmente con la colección Octo Finissimo. Se trata de una línea de relojes ultradelgados que cuenta con versiones en titanio, acero y cerámica.

¿Cuánto cuestan los relojes de lujo de Santiago Gimenez?

Los precios dependen del material, la referencia y las condiciones de cada pieza. Estos son algunos de los valores:

Rolex Cosmograph Daytona de oro rosa: alrededor de 41,000 dólares, aproximadamente 839,000 pesos mexicanos.

alrededor de 41,000 dólares, aproximadamente 839,000 pesos mexicanos. Bvlgari Octo Finissimo de acero: desde 8,250 dólares en algunas referencias de 40 milímetros. Las versiones de titanio y cerámica pueden alcanzar valores considerablemente mayores.

Además, “Bebote” tiene una colección más “económica” de Omega x Swatch MoonSwatch Mission. Los precios son: