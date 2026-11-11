El famoso ‘quiere volar’ podría reaparecer en México con una Copa Mundial de la FIFA, debido a la candidatura oficial que existe para organizar la edición del 2031 en su rama femenil, en el que se ha lanzado para celebrar el magno evento junto a Estados Unidos y sumando a Costa Rica y Jamaica, para virtualmente tener el Mundial Femenino más grande nunca antes visto.

FIFA ya ha revisado la propuesta de esta candidatura conjunta y a su vez publicó un informe de evaluación de la candidatura, quedando muy satisfecha con retroalimentación que hace pensar que para el 2031 podría haber un Mundial y quizás, si en México se juega un partido en el Estadio Azteca, aumentaría su legado como organizador de tres Mundiales varonil y uno femenil.

Federación Mexicana de Futbol, explicó en un posteo de redes sociales, que “la candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso de FIFA, el 23 de noviembre”.

FIFA, reconoce la candidatura conjunta presentada por México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, para el Mundial del 2031

En extractos de ese informe de la FIFA sobre la candidatura, destacaron que sea un proyecto ambicioso, que no solo busca tener éxito en el periodo del evento, sino tener repercusión en el desarrollo del deporte femenino.

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Además destacaron ese lema del proyecto conocido como POR EL PRESENTE, POR EL FUTURO.

“La candidatura conjunta presentada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica plantea un proyecto ambicioso para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031™, con el objetivo de aprovechar el auge del fútbol femenino y marcar nuevos hitos en la competición. Bajo el lema «Por el presente. Por el futuro.» (For now. For next.), la candidatura pretende organizar la mayor Copa Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada hasta la fecha y utilizar la competición como instrumento para impulsar el desarrollo del fútbol femenino no solo en los cuatro países anfitriones, sino también en la región de la Concacaf y en todo el mundo".

FIFA abundó que si resulta ganadora en la elección de sede del Mundial 2031, será una buena noticia en el aspecto de la expansión a cuatro países.

FIFA no dejó de recordar lo que México y Estados Unidos, junto a Canadá realizaron recientemente, por lo que existe buena percepción cuando el Mundial está aún a casi cinco años de distancia.

“En caso de que la candidatura resultase elegida, sería la primera vez que cuatro países organizan conjuntamente la competición, lo que supondría una oportunidad para ampliar su alcance en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Ante todo, la candidatura presenta una propuesta general sólida, respaldada por un amplio conjunto de infraestructuras deportivas ya en funcionamiento, un historial excelente en la organización de algunas de las competiciones más importantes de la FIFA y otros grandes acontecimientos internacionales, y una atractiva propuesta comercial. En particular, Estados Unidos y México cuentan con una trayectoria contrastada en la organización de competiciones”.