ÚLTIMA HORA: Gilberto Mora es nombrado el 10 de México y fue gracias a Alexis Vega

Rafael Márquez confirmó en sus conferencia de prensa previo al partido de ida de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre Jamaica vs México, que Gilberto Mora ha sido el elegido para poder utilizar el número 10 en su dorsal.

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Rafa Márquez habla ante los medios previo al partido de mañana de la Selección Mexicana. Sigue todos los detalles de la conferencia de prensa a través de nuestras redes sociales. 👀⚽ pic.twitter.com/dyB47gT6N1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 13, 2026

Alexis Vega decidió cederle el 10 a Gilbero Mora

En plena respuesta a Carlos ‘Warrios’ Guerrero, Rafa explicó que fue el propio Alexis Vega el que decidió dejarle el número 10 a Gilberto Mora.

La revelación se dio tras el cuestionamiento de Warrior de que platica tuvo con Vega luego de que el futbolista declaró la posibilidad de dejar la Selección Mexicana.

Rafa señaló que de inmediato habló con él, pudieron solucionar y aclarar las diferencias, por lo que se dio su regreso a la convocatoria.

“Enseguida después de esto hablé directamente con él. Lo hablamos, lo aclaramos y él frontalmente me dijo que fue un lapsus de calentura en ese momento.

Conozco muy bien a Alexis y sé lo que nos puede dar. Él también reconoce lo que puede aportar y la función tan importante que ocupa dentro de la Selección, sobre todo por el tema del ambiente, que es fundamental".

Posteriormente aclaró que fue el propio Vega que decidió darle el número 10 a Mora.

“Hablando del tema del número 10, de él salió cedérselo a Mora, lo cual habla muy bien de él. Obviamente, yo le di prioridad por lo que es Alexis Vega.

La verdad, estoy muy contento con esta plática que tuvimos. La mayoría me conoce, soy muy frontal, digo las cosas como son y creo que así lo perciben también los jugadores. Eso genera una muy buena relación”.