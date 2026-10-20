Serie Mundial Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: La FORTUNA que debe pagar un mexicano para ir al campeonato en el American Family Field de Milwaukee

Los Milwaukee Brewers son los representantes de la Liga Nacional para la Serie Mundial 2026 que inicia este viernes 23 de octubre y se enfrentarán a los Tampa Bay Rays, campeón de la Liga Americana.

Debido a que Milwaukee concluyó con mejor récord en la temporada regular (103-59), los Cerveceros tienen la ventaja de localía, por lo que los Juegos 1, 2, 6 y 7 se jugarán en el American Family Field de Milwaukee.

Se espera una Serie Mundial muy pareja y que no sorprendería que se fueran hasta un séptimo juego. Aquí te mostramos cuánto te saldría para ir a ver un encuentro de la final de la MLB en Milwaukee y que comida tienes que disfrutar en el estadio de los Brewers. Según la economía de cada uno, la experiencia estaría desde $25,155 MXN hasta $130,000 MXN por persona.

¿Cuánto cuesta ir a Milwaukee desde la Ciudad de México?

Vuelos (MEX - MKE):

No existen vuelos directos de la CDMX a Milwaukee (MKE); se debe hacer al menos una escala (habitualmente en Dallas, Chicago, Atlanta o Houston).

Vuelo redondo: oscila entre $10,000 MXN y $14,000 MXN ($500 - $700 USD) en clase económica.

Hospedaje y viáticos:

Hotel: Entre $1,800 MXN y $3,500 MXN ($90 - $180 USD) por noche en hoteles de gama media cerca del centro o del estadio.

Entre ($90 - $180 USD) por noche en hoteles de gama media cerca del centro o del estadio. Comida y transporte local: Aproximadamente $1,000 MXN a $1,500 MXN ($50 - $75 USD) diarios por persona.

¿Cuánto valen los boletos para los partidos de la Serie Mundial en Milwaukee (American Family Field)?

Los precios de los boletos varían según la localidad, la demanda en plataformas de reventa autorizadas (StubHub, SeatGeek, Vivid Seats) y la instancia del juego:

Gradas Altas / Asientos Superior (Terrace Level / Standing Room Only): Precio estimado: $600 USD a $900 USD por boleto ( $12,000 MXN a $18,000 MXN ).

por boleto ( ). Nivel Medio / Gradas Bajas Laterales (Loge / Field Outfield): Precio estimado: $1,100 USD a $2,200 USD ( $22,000 MXN a $44,000 MXN ).

( ). Asientos VIP / Detrás del Dugout o Home Plate (Field Diamond Infield): Precio estimado: $2,800 USD a $5,500+ USD (aprox. $56,000 MXN a $110,000+ MXN).

¿Qué comer en el estadio de los Cerveceros (American Family Field)?

Wisconsin es famoso por sus lácteos y su tradición cervecera/alemana, por lo que la comida dentro del American Family Field refleja totalmente esa cultura:

Bratwurst estilo Wisconsin:

Es la salchicha alemana icónica del estado. Se sirve en pan largo, tradicionalmente bañada en salsa de cerveza o mostaza brown con chucrut (sauerkraut). Costo aproximado: $9.50 USD (alrededor de $190 MXN)

Cheese Curds (Bocadillos de queso frito):

Pedacitos de queso cheddar fresco empanizados y fritos hasta quedar crujientes por fuera y derretidos por dentro. Es el snack más popular del estadio. Costo: $9.00 USD y $11.00 USD (alrededor de $180 MXN a $220 MXN)

"Bratchos":

Una versión local de los nachos: totopos cubiertos con trozos de salchicha bratwurst, queso cheddar derretido, crema, jalapeños y chucrut. Costo: Entre $12.00 USD y $14.50 USD (aproximadamente $240 MXN a $290 MXN)

Cerveza artesanal local: