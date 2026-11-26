Este jueves 26 de noviembre hay actividad en la Europa League con la Jornada 5 y se enfrentan Sparta Praga vs AZ Alkmaar, partido que podría darle minutos al mexicano Mateo Chávez.

El encuentro comienza en punto de las 14 horas tiempo del centro de México y se disputa en el Generali Arena.

Así llegan Sparta Praga y AZ Alkmaar

Sparta Praga llega fuera de los puestos que se mantienen en la lucha por seguir en el torneo, ocupa el lugar 26 con solo 4 puntos, llega con un empate y dos derrotas y acumula cinco partidos sin ganar en todas las competiciones.

La mala racha provocó que el equipo hiciera cambios al sacar a Brian Priske el pasado lunes 23 de noviembre. El equipo va a tener que jugar con un técnico interino al mando, lo que le puede afectar en un juego clave de local.

En el caso del AZ Alkmaar llega en mejor momento, se ubica en el lugar 12 de la Europa League con 6 puntos. Tras perder 1-2 ante Juventus, se mantiene en el torneo compitiendo gracias a sus dos victorias anteriores.