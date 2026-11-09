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Tabla de posiciones de la NFL 2026 tras finalizar la semana 9, así marchan los equipos rumbo a los Play-offs

Los San Francisco 49ers lucen muy sólidos, campaña de pesadilla para los Chargers y los Chicago Bears quieren dar la campanada este año.

3 minutos lectura
Escrito por: Erick De la Rosa

Una nueva semana de la temporada 2026 de la NFL y seguimos esperando un triunfo de Los Angeles Chargers. El equipo californiano no la ha pasado nada bien en lo que va de la campaña y parece que harán historia para mal en la franquicia. Del otro lado de la moneda podemos ver a unos muy sólidos San Francisco 49ers que sueñan con alzar nuevamente el Superbowl, aunque no podemos descartar a unos Chicago Bears, a los Kansas City Chiefs o a los Buffalo Bills de Josh Allen

Para cerrar la jornada 9 de la NFL, viajamos a suelo vikingo para ver el triunfo de los Bills ante Minessota en un duelo de poder a poder. El equipo visitante se quedó con el triunfo y mandó un mensaje a toda la liga, en busca de que este año por fin sea el bueno.

Conferencia Americana (AFC)

Este

  • Buffalo Bills: 7-1
  • New England Patriots: 5-4
  • New York Jets: 2-7
  • Miami Dolphins: 1-7

Norte

  • Pittsburgh Steelers: 6-2
  • Cincinnati Bengals: 6-2
  • Cleveland Browns: 5-4
  • Baltimore Ravens: 4-5

Sur

  • Jacksonville Jaguars: 6-2
  • Houston Texans: 3-5
  • Indianapolis Colts: 2-7
  • Tennessee Titans: 1-7

Oeste

  • Denver Broncos: 7-2
  • Kansas City Chiefs: 6-2
  • Las Vegas Raiders: 4-5
  • Los Angeles Chargers: 0-8

Conferencia Nacional (NFC)

Este

  • New York Giants: 5-2-1
  • Dallas Cowboys: 4-5
  • Washington Commanders: 2-5-1
  • Philadelphia Eagles: 2-7

Norte

  • Minnesota Vikings: 6-2
  • Chicago Bears: 7-2
  • Detroit Lions: 6-2
  • Green Bay Packers: 6-3

Sur

  • Carolina Panthers: 3-5
  • New Orleans Saints: 3-5
  • Tampa Bay Buccaneers: 3-6
  • Atlanta Falcons: 3-6

Oeste

  • San Francisco 49ers: 7-1
  • Seattle Seahawks: 5-4
  • Los Angeles Rams: 5-4
  • Arizona Cardinals: 3-6

Semana 10 de la NFL

Jueves 12 de noviembre

  • Washington Commanders @ New York Giants — 19:15

Domingo 15 de noviembre

  • New England Patriots vs. Detroit Lions (Múnich) — 08:30
  • Kansas City Chiefs @ Atlanta Falcons — 12:00
  • Houston Texans @ Cleveland Browns — 12:00
  • Minnesota Vikings @ Green Bay Packers — 12:00
  • Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans — 12:00
  • Miami Dolphins @ Indianapolis Colts — 12:00
  • Carolina Panthers @ New Orleans Saints — 12:00
  • Buffalo Bills @ New York Jets — 12:00
  • Seattle Seahawks @ Las Vegas Raiders — 15:05
  • Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals — 15:05
  • San Francisco 49ers @ Dallas Cowboys — 15:25
  • Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals — 19:20

Lunes 16 de noviembre

  • Los Angeles Chargers @ Baltimore Ravens — 19:15

También hay que destacar cómo se cayeron tanto los Baltimore Ravens sin Lamar Jackson y las Philadelphia Eagles sin Jalen Hurts, dejando en claro que la posición de mariscal de campo es vital para cualquier equipo que aspire a postemporada.

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