Tabla de posiciones de la NFL 2026 tras finalizar la semana 9, así marchan los equipos rumbo a los Play-offs

Una nueva semana de la temporada 2026 de la NFL y seguimos esperando un triunfo de Los Angeles Chargers. El equipo californiano no la ha pasado nada bien en lo que va de la campaña y parece que harán historia para mal en la franquicia. Del otro lado de la moneda podemos ver a unos muy sólidos San Francisco 49ers que sueñan con alzar nuevamente el Superbowl, aunque no podemos descartar a unos Chicago Bears, a los Kansas City Chiefs o a los Buffalo Bills de Josh Allen

Para cerrar la jornada 9 de la NFL, viajamos a suelo vikingo para ver el triunfo de los Bills ante Minessota en un duelo de poder a poder. El equipo visitante se quedó con el triunfo y mandó un mensaje a toda la liga, en busca de que este año por fin sea el bueno.

Conferencia Americana (AFC)

Este

Buffalo Bills: 7-1

New England Patriots: 5-4

New York Jets: 2-7

Miami Dolphins: 1-7

Norte

Pittsburgh Steelers: 6-2

Cincinnati Bengals: 6-2

Cleveland Browns: 5-4

Baltimore Ravens: 4-5

Sur

Jacksonville Jaguars: 6-2

Houston Texans: 3-5

Indianapolis Colts: 2-7

Tennessee Titans: 1-7

Oeste

Denver Broncos: 7-2

Kansas City Chiefs: 6-2

Las Vegas Raiders: 4-5

Los Angeles Chargers: 0-8

Conferencia Nacional (NFC)

Este

New York Giants: 5-2-1

Dallas Cowboys: 4-5

Washington Commanders: 2-5-1

Philadelphia Eagles: 2-7

Norte

Minnesota Vikings: 6-2

Chicago Bears: 7-2

Detroit Lions: 6-2

Green Bay Packers: 6-3

Sur

Carolina Panthers: 3-5

New Orleans Saints: 3-5

Tampa Bay Buccaneers: 3-6

Atlanta Falcons: 3-6

Oeste

San Francisco 49ers: 7-1

Seattle Seahawks: 5-4

Los Angeles Rams: 5-4

Arizona Cardinals: 3-6

Semana 10 de la NFL

Jueves 12 de noviembre

Washington Commanders @ New York Giants — 19:15

Domingo 15 de noviembre

New England Patriots vs. Detroit Lions (Múnich) — 08:30

Kansas City Chiefs @ Atlanta Falcons — 12:00

Houston Texans @ Cleveland Browns — 12:00

Minnesota Vikings @ Green Bay Packers — 12:00

Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans — 12:00

Miami Dolphins @ Indianapolis Colts — 12:00

Carolina Panthers @ New Orleans Saints — 12:00

Buffalo Bills @ New York Jets — 12:00

Seattle Seahawks @ Las Vegas Raiders — 15:05

Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals — 15:05

San Francisco 49ers @ Dallas Cowboys — 15:25

Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals — 19:20

Lunes 16 de noviembre

Los Angeles Chargers @ Baltimore Ravens — 19:15

También hay que destacar cómo se cayeron tanto los Baltimore Ravens sin Lamar Jackson y las Philadelphia Eagles sin Jalen Hurts, dejando en claro que la posición de mariscal de campo es vital para cualquier equipo que aspire a postemporada.