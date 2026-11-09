Tabla de posiciones de la NFL 2026 tras finalizar la semana 9, así marchan los equipos rumbo a los Play-offs

Una nueva semana de la temporada 2026 de la NFL y seguimos esperando un triunfo de Los Angeles Chargers. El equipo californiano no la ha pasado nada bien en lo que va de la campaña y parece que harán historia para mal en la franquicia. Del otro lado de la moneda podemos ver a unos muy sólidos San Francisco 49ers que sueñan con alzar nuevamente el Superbowl, aunque no podemos descartar a unos Chicago Bears, a los Kansas City Chiefs o a los Buffalo Bills de Josh Allen
Para cerrar la jornada 9 de la NFL, viajamos a suelo vikingo para ver el triunfo de los Bills ante Minessota en un duelo de poder a poder. El equipo visitante se quedó con el triunfo y mandó un mensaje a toda la liga, en busca de que este año por fin sea el bueno.
Conferencia Americana (AFC)
Este
- Buffalo Bills: 7-1
- New England Patriots: 5-4
- New York Jets: 2-7
- Miami Dolphins: 1-7
Norte
- Pittsburgh Steelers: 6-2
- Cincinnati Bengals: 6-2
- Cleveland Browns: 5-4
- Baltimore Ravens: 4-5
Sur
- Jacksonville Jaguars: 6-2
- Houston Texans: 3-5
- Indianapolis Colts: 2-7
- Tennessee Titans: 1-7
Oeste
- Denver Broncos: 7-2
- Kansas City Chiefs: 6-2
- Las Vegas Raiders: 4-5
- Los Angeles Chargers: 0-8
Conferencia Nacional (NFC)
Este
- New York Giants: 5-2-1
- Dallas Cowboys: 4-5
- Washington Commanders: 2-5-1
- Philadelphia Eagles: 2-7
Norte
- Minnesota Vikings: 6-2
- Chicago Bears: 7-2
- Detroit Lions: 6-2
- Green Bay Packers: 6-3
Sur
- Carolina Panthers: 3-5
- New Orleans Saints: 3-5
- Tampa Bay Buccaneers: 3-6
- Atlanta Falcons: 3-6
Oeste
- San Francisco 49ers: 7-1
- Seattle Seahawks: 5-4
- Los Angeles Rams: 5-4
- Arizona Cardinals: 3-6
Semana 10 de la NFL
Jueves 12 de noviembre
- Washington Commanders @ New York Giants — 19:15
Domingo 15 de noviembre
- New England Patriots vs. Detroit Lions (Múnich) — 08:30
- Kansas City Chiefs @ Atlanta Falcons — 12:00
- Houston Texans @ Cleveland Browns — 12:00
- Minnesota Vikings @ Green Bay Packers — 12:00
- Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans — 12:00
- Miami Dolphins @ Indianapolis Colts — 12:00
- Carolina Panthers @ New Orleans Saints — 12:00
- Buffalo Bills @ New York Jets — 12:00
- Seattle Seahawks @ Las Vegas Raiders — 15:05
- Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals — 15:05
- San Francisco 49ers @ Dallas Cowboys — 15:25
- Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals — 19:20
Lunes 16 de noviembre
- Los Angeles Chargers @ Baltimore Ravens — 19:15
También hay que destacar cómo se cayeron tanto los Baltimore Ravens sin Lamar Jackson y las Philadelphia Eagles sin Jalen Hurts, dejando en claro que la posición de mariscal de campo es vital para cualquier equipo que aspire a postemporada.