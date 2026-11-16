Una jornada más de la temporada 2026-27 de la NFL culminó y de momento, tenemos dos grandes candidatos a llegar lejos en los playoffs; los Buffalo Bills de Josh Allen y los San Francisco 49ers de Christian McCaffrey. Ambos conjuntos consiguieron su octava victoria en lo que va de la campaña y ya saborean su pase a la postemporada.

Del otro lado de la moneda, vemos a unos New England Patriots en caída libre, unos Pittsburgh Steelers que la pasaron muy mal contra los Bengals y unos Dallas Cowboys que cayeron con la cara al sol frente a San Francisco.

Conferencia Americana (AFC)

Este

Buffalo Bills – 8-1 New England Patriots – 5-5 New York Jets – 2-8 Miami Dolphins – 1-8

Norte

Cincinnati Bengals – 7-2 Pittsburgh Steelers – 6-3 Cleveland Browns – 6-4 Baltimore Ravens – 4-6

Sur

Jacksonville Jaguars – 7-2 Houston Texans – 3-6 Indianapolis Colts – 3-7 Tennessee Titans – 1-8

Oeste

Kansas City Chiefs – 7-2 Denver Broncos – 7-2 Las Vegas Raiders – 4-6 Los Angeles Chargers – 1-8

Conferencia Nacional (NFC)

Este

New York Giants – 5-3-1 Dallas Cowboys – 4-6 Washington Commanders – 3-5-1 Philadelphia Eagles – 2-7

Norte

Detroit Lions – 7-2 Minnesota Vikings – 7-2 Chicago Bears – 7-2 Green Bay Packers – 6-4

Sur

Carolina Panthers – 4-5 Tampa Bay Buccaneers – 3-6 New Orleans Saints – 3-6 Atlanta Falcons – 3-7

Oeste

San Francisco 49ers – 8-1 Seattle Seahawks – 6-4 Los Angeles Rams – 6-4 Arizona Cardinals – 3-7

Jornada 10 de la NFL

Domingo 22 de noviembre

Miami Dolphins @ Buffalo Bills – 1:00 p.m.

Baltimore Ravens @ Carolina Panthers – 1:00 p.m.

New Orleans Saints @ Chicago Bears – 1:00 p.m.

Tennessee Titans @ Dallas Cowboys – 1:00 p.m.

Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions – 1:00 p.m.

Arizona Cardinals @ Kansas City Chiefs – 1:00 p.m.

Pittsburgh Steelers @ Philadelphia Eagles – 1:00 p.m.

New York Jets @ Los Angeles Chargers – 4:05 p.m.

Las Vegas Raiders @ Denver Broncos – 4:25 p.m.

Jacksonville Jaguars @ New York Giants – 4:25 p.m.

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers (Ciudad de México) – 8:20 p.m.

Lunes 23 de noviembre

Cincinnati Bengals @ Washington Commanders – 8:15 p.m.

Cabe destacar el duelo que se llevará en el Estadio Banorte entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, ambos conjuntos con récord ganador. Tanto el recién desempacado Cousins como los de la Bahía querrá dar espectáculo en la Ciudad de México por lo que nos espera un tremendo Sunday Night Football.