Yankees 1-1 Rays Juego 2 EN VIVO y GRATIS: ver resultado de la transmisión HOY lunes 5 de octubre de la ronda divisional de los playoffs MLB 2026; marcador online y por internet

Día grande en el Tropicana Field para recibir el segundo juego entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays en los play-offs de la Major League Baseball (MLB). El cuadro de la Gran Manzana manda a la lomita a Ben Rice en busca de secar los bateos del cuadro de La Florida y empatar la serie, mientras que, el equipo local va con Freddy Peralta para guiar a su equipo al segundo triunfo y poner contra las cuerdas a los Bombarderos del Bronx.

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