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Yankees 1-1 Rays Juego 2 EN VIVO y GRATIS: ver resultado de la transmisión HOY lunes 5 de octubre de la ronda divisional de los playoffs MLB 2026; marcador online y por internet

El Tropicana Field se viste de gala para recibir a sus Tampa Bay Rays y a unos New York Yankees urgidos de empatar la serie, Peralta contra Rice en la lomita. Sigue con nosotros toda la acción de la postemporada de la MLB.

Yankees vs Tampa Bay Rays

Escrito por: Erick De la Rosa

Día grande en el Tropicana Field para recibir el segundo juego entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays en los play-offs de la Major League Baseball (MLB). El cuadro de la Gran Manzana manda a la lomita a Ben Rice en busca de secar los bateos del cuadro de La Florida y empatar la serie, mientras que, el equipo local va con Freddy Peralta para guiar a su equipo al segundo triunfo y poner contra las cuerdas a los Bombarderos del Bronx.

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¿Dónde mirar en vivo el Juego 2 entre New York Yankees y Tampa Bay Rays?

Podrás ver todas las acciones, jugadas, alineaciones y carreras del juego 2 entre Tampa Bay Rays y New York Yankees en nuestra cobertura en vivo, totalmente gratis.

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