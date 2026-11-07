Este sábado 7 de noviembre del 2026, se enfrentan Tigres vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 y ambos equipos ya dieron a conocer sus alineaciones.
Alineaciones confirmadas Tigres vs Cruz Azul
Alineación de Tigres
Vucetich ha decidido mandar la siguiente alineación esperando llevarse los tres puntos pero con la obligación de cumplir con la regla de minutos para menores.
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Loroña, Guerrero, Araújo, Lainez
- Mediocampistas: Gorriarán, Brunetta, Diego Sánchez, Henrique Simeone y Emiliano Gómez
- Delanteros: Guillermo Martínez
Alineación de Cruz Azul
Joel Huiqui decide mandar el siguiente once para seguir con la racha de victorias y mantenerse en la lucha por el primer lugar de la tabla.
- Portero: Mier
- Defensas: Omar Campos, Jesús Orozco, Rodarte, Piovi,
- Mediocampistas: Lira, Montaño, Ángel Márquez, Luka Romero y Paradela
- Delanteros: Ibáñez
Así puedes ver el Tigres vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS
El encuentro de Tigres vs Cruz Azul lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Álvaro López Sordo.
- Día: Sábado 7 de noviembre
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión en TV: Azteca 7
- Transmisión Digital: Streaming en vivo a través de la aplicación de Azteca Deportes y su sitio web oficial.
AQUÍ PUEDES VER EL TIGRES VS CRUZ AZUL EN VIVO Y GRATIS
Así llegan Tigres y Cruz Azul
Tigres llega eliminado del torneo Apertura 2026 pero con la intención de cerrar de mejor forma la competición. Se ubica en el lugar 15 de la tabla con 3 victorias, 6 empates y 6 derrotas en lo que va del torneo, no ha logrado ser contundente para poder llevarse el tirunfo.
Por otra parte, Cruz Azul llega peleando por el primer lugar de la tabla y con la necesidad de llevarse los tres puntos.
Se ubica en el tercer lugar de la tabla con 29 puntos conseguidos tras 9 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Ha marcado 34 goles y ha recibido 24 tantos.
Vencer a Tigres lo mantiene una semana más en la lucha por el primer lugar de la tabla y de cerrar en los primeros puestos.