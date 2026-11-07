Tigres vs Cruz Azul: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 nos regala uno de los duelos más destacados de la Jornada 16. Tigres recibe a Cruz Azul a las 19:00 horas en un partido donde el orgullo y la estrategia de cara a la Liguilla serán los verdaderos protagonistas. El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul para este partido?

Lo que parecía impensable sucedió en este Apertura 2026. Tigres vio cortada una racha histórica de 12 años y 20 torneos consecutivos clasificando a los cuartos de final. Matemáticamente eliminados, los felinos arrastran una campaña de solo 3 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

El proyecto bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich no logró encontrar el rumbo. La escuadra universitaria llega a este compromiso arrastrando cuatro juegos consecutivos sin conocer la victoria (dos empates y dos descalabros), siendo el más reciente una dolorosa goleada de 3-0 en su visita a los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, el equipo apela al orgullo: tras dos semanas jugando en patio ajeno, vuelven a San Nicolás de los Garza, fortaleza donde han conseguido 11 de sus 15 puntos totales en el torneo. Su único objetivo ahora es regalarle una última alegría a su incomparable afición.

La otra cara de la moneda es Cruz Azul. Cuatro triunfos al hilo le han permitido a la Máquina Cementera amarrar su boleto directo a la Liguilla y afrontar estas últimas dos jornadas con absoluta tranquilidad.

El éxito de los dirigidos por Joel Huiqui radica en su explosividad. Actualmente presumen ser la segunda mejor ofensiva del balompié mexicano con 34 anotaciones, 18 de las cuales cayeron en sus últimos seis encuentros (4 victorias, 2 empates). No obstante, la intensidad cementera podría dosificarse esta jornada; no sería una sorpresa que Huiqui decida rotar su cuadro y darle descanso a sus piezas clave para tenerlos a punto en la fase definitiva.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Tigres vs Cruz Azul?

Para no perderte ningún detalle de este encuentro con la mejor narración de Christian Martinoli, el Doctor Luis García, Jorge Campos y Zague, aquí tienes las coordenadas de la transmisión: