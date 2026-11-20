Este viernes 20 de noviembre del 2026, se enfrentan Tijuana vs Atlante en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El juego arranca en punto de las 21:10 horas del tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Caliente.

Así llega Tijuana y Atlante en la Jornada 17 del Apertura 2026

Xolos de Tijuana llega en el décimo lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos y con la posibilidad de entrar en la Liguilla. Registra 5 victorias, 7 empates y 4 derrotas, con 25 goles a favor y 22 en contra.

Dirigidos por Sebastián Abreu, necesita ganar sí o sí para mantener vivas sus opciones de Liguilla. Aunque, necesitan la combinación de ciertos resultados para terminar avanzando.

Necesita que dos de los siguientes tres equipos empaten o pierdan, los equipos son: Pachuca, León y/o Monterrey.

Por su parte, Atlante ocupa el lugar 16 con 14 puntos luego de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas. 16 goles a favor y 26 en contra. Ya está eliminado del torneo y solo pelea por cerrar el torneo de la mejor forma posible.