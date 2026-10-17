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Xolos de Tijuana vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 16 de octubre, por la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue EN VIVO Y GRATIS el encuentro de Xolos de Tijuana vs Puebla de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Xolos Tijuana vs Puebla EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 16 de octubre del 2026, uno de los últimos juegos del Viernes Botanero es el Xolos de Tijuana vs Puebla que arranca en punto 21:10 horas tiempo del centro de México. El encuentro se disputa en el Estadio Caliente y ambos equipos buscan la victoria para mantenerse en puestos de Liguilla.

Así llegan Xolos de Tijuana y Puebla

Se enfrentan el octavo y el noveno lugar de la tabla de posiciones, por lo que será clave para ambos poder llevarse la victoria. El conjunto de Xolos llega en el octavo lugar de la tabla con 15 puntos conseguidos luego de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

Por su parte, Puebla registra 15 puntos conseguidos con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Se encuentra por debajo de la tabla por la diferencia de goleo pues ha marcado 12 goles y ha recibido 13 anotaciones.

El equipo que consiga la victoria, se mantendrá en la pelea del octavo al quinto lugar de la tabla.

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