Todos los títulos y récords que Cristiano Ronaldo deja en la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo no persigue los récords, los récords lo persiguen a él y para muestra el antes y después de su paso con la Selección de Portugal, de la que este jueves 5 de noviembre anunció su retiro definitivo tras la polémica suscitada en la más reciente Fecha FIFA con su director técnico, Jorge Jesús.

Lo impresionantes récords de Cristiano Ronaldo con Portugal

El delantero portugués se retira de la Selección de Portugal como el máximo anotador con 146 goles, 99 más que Pedro Pauleta, el anterior poseedor del récord y quien convirtió 47 anotaciones como lusitano.

CR7 también tiene la marca de más partidos disputados como internacional absoluto al tener actividad en 232 encuentros.

El Comandante es también el primer y, hasta el momento, único jugador en haber convertido al menos un gol en seis Copas Mundiales diferentes, otro récord que parece imposible de alcanzar.

Antes de Cristiano, Portugal nunca había llegado a una Final, pero con CR7 en la cancha los lusitanos llegaron a dos Finales de la Euro, ganando la de 2016, además de dos conquistas en la Liga de Naciones de la UEFA.

Cristiano Ronaldo convirtió a una Selección con poca atención mediática en un protagonista de los grandes campeonatos clalificando a seis Mundiales y a seis Eurocopas, cuando antes de él solo había asistido a tres Copas del Mundo y a tres Euros.

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal. (Foto: IG / Cristiano.)

Récords de Cristiano con Portugal