El boxeo internacional vuelve a poner la mirada sobre la salud mental tras las declaraciones de Tyson Fury. El excampeón mundial de los pesos pesados confesó públicamente haber sido diagnosticado con esquizofrenia, abriendo por completo uno de los capítulos más oscuros y complejos de su vida fuera de los encordados.

De acuerdo con el testimonio del propio pugilista británico, su caída emocional comenzó justo después de alcanzar la cima deportiva y conquistar los cinturones mundiales. Lejos de encontrar plenitud tras la gloria, Fury atravesó una severa crisis psicológica marcada por una profunda depresión, un descontrolado aumento de peso y fuertes problemas de adicciones que lo alejaron del cuadrilátero durante más de dos años.

Uno de los momentos más críticos de aquel periodo ocurrió en junio de 2016, cuando tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital ante la sospecha de estar sufriendo un ataque al corazón. Sin embargo, tras las valoraciones médicas correspondientes, los especialistas confirmaron que se trataba de un severo ataque de pánico, episodio que terminó por encender todas las alarmas sobre su estado mental.

Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, el llamado “Gypsy King” admitió que durante esa etapa escuchaba voces en su cabeza, un síntoma determinante que derivó en su diagnóstico clínico. Su relato vuelve a visibilizar la presión extrema que enfrentan los deportistas de élite incluso en los momentos de mayor éxito profesional.

Este próximo 11 de diciembre, Fury se enfrentará a Anthony Joshua en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, por el título súper vacante de peso pesado de la AMB dejado por Oleksandr Usyk.

Un legado histórico en los pesos pesados

Más allá de las batallas libradas fuera del ring, la trayectoria de Tyson Fury dentro del cuadrilátero lo respalda como uno de los pesos completos más dominantes y carismáticos de su generación: