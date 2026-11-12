Este jueves 12 de noviembre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 5 de la UEFA Nations League y uno de los primeros encuentros del día es Chequia vs España. El partido comienza en punto de las 13:45 horas tiempo del centro de México en el Estadio Pragues Letna Hill.

Así llegan Chequia y España

Chequia llega en el último lugar de su grupo con 0 puntos tras cuatro derrotas con 2 goles a favor y 10 en contra. Necesita urgentemente puntos para pelear por la tercera plaza y evitar el descenso. En el primer partido, terminaron 3-1 a favor de España en Oviedo.

Por otra parte, España llega líder invicta con 12 puntos de 12 y con su lugar asegurado en cuartos.

Los campeones del mundo, mantiene una larga racha de victorias, pero viaja sin Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Rodri. A pesar de eso tiene varias estrellas para poder llevarse la victoria.