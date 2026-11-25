Tribunal de Magistrados de Basingstoke sentencia este miércoles al jugador ingles Raheem Sterling a 12 meses de prisión por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso. No obstante, el exatacante de la selección de Inglaterra evitará ingresar de inmediato a la cárcel, ya que la pena quedó suspendida durante un periodo de 18 meses, condicionada a su buen comportamiento y a no reincidir.

De acuerdo con reportes de la BBC, el futbolista de 31 años se declaró culpable de conducir de forma peligrosa por las carreteras M3, M25, A327 y Minley Road el pasado 28 de mayo. Asimismo, admitió la posesión de óxido nitroso, clasificado en el Reino Unido como droga de clase C desde 2023, con fines de inhalación indebida, además de negarse a proporcionar una muestra de sangre para su análisis tras ser detenido.

¿Cómo fue el accidente de Raheem Sterling?

Durante el proceso judicial se reveló que varios testigos alertaron a las autoridades tras observar a Sterling inhalando una sustancia mientras manejaba su camioneta Lamborghini Urus negra y zigzagueaba de manera errática entre carriles. El recorrido terminó cuando el futbolista perdió el control y se estrelló contra las barreras de contención. Afortunadamente, el incidente no involucró a otros vehículos ni dejó personas lesionadas, aunque su automóvil sufrió severos daños.

Al dictar el fallo, la jueza del caso fue contundente al señalar que el delantero tomó una decisión “deliberada y totalmente egoísta” al ponerse al volante bajo los efectos de sustancias, poniendo en grave riesgo a numerosos usuarios de la vía pública. Sin embargo, la magistrada ponderó como atenuantes su historial personal y profesional, describiéndolo como una persona de “buena reputación” cuyo “carácter ha sido ejemplar”, destacando además su labor filantrópica y la ausencia de antecedentes penales previos.

Como parte de la resolución judicial, Sterling, quien actualmente se encuentra sin equipo tras defender los colores de Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Feyenoord, también recibió la suspensión de su licencia de conducir por dos años y deberá cumplir con 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.