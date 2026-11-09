ÚLTIMA HORA: América dejaría de jugar en el Estadio Banorte

Mientras el Club América ha tenido problemas en su rama varonil, la logística del Estadio Banorte también complica los planes de sus equipos para el cierre del año. América Femenil podría quedarse sin una sede para disputar una hipotética final del Apertura 2026, debido a los eventos programados en el inmueble.

Así como un partido de la NFL en México modifica el calendario del Apertura 2026, otros compromisos ajenos al futbol también afectan la disponibilidad del estadio. Los conciertos de Ricardo Arjona previstos para diciembre impedirían que las Águilas jugaran como locales una eventual final en el Coloso de Santa Úrsula.

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Así se organiza el América para jugar en el Banorte la mayor cantidad de partidos posibles

América Femenil terminó la fase regular con la intención de aprovechar su posición en la tabla y disputar los partidos decisivos como local. Sin embargo, la programación de eventos en el Estadio Banorte obligó a modificar el orden de sus compromisos ante Toluca por los cuartos de final.

110 aniversario América El domingo 18 de octubre, América Femenil recibirá a Pachuca en el Estadio Banorte. (Club América Femenil)

El cierre de la serie estaba previsto para el domingo 15 de noviembre, pero la actividad relacionada con el partido de la NFL en México impidió utilizar el estadio en esa fecha. Por eso, la ida se jugará en el Banorte el miércoles 11 de noviembre, invirtiendo la localía.

¿En qué estadio podría jugar América Femenil si llega a la final?

El inconveniente podría repetirse en diciembre. La final del Apertura 2026 está programada para el 20 de diciembre, con posibilidad de adelantarse al día 19. Sin embargo, para ese fin de semana están previstos dos conciertos de Ricardo Arjona en el Estadio Azteca.

Ante ese escenario, América Femenil tendría que buscar otro inmueble para cerrar la serie como local. Entre las alternativas aparecen el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, y el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Estadio Banorte

¿Por qué el América Femenil no juega en el Estadio Ciudad de los Deportes?

También habría dificultades para utilizar otras opciones en la Ciudad de México. Ciudad Universitaria no aparece como una alternativa sencilla por la relación entre los clubes, mientras que el Estadio Ciudad de los Deportes ha presentado problemas con las condiciones de su cancha.

Por ahora, se trata de escenarios posibles y no de una decisión oficial. La sede dependerá de que América consiga llegar a la final y de las condiciones logísticas disponibles para esas fechas.