Este martes 24 de noviembre del 2026, el conjunto de Toluca convocó a conferencia de prensa con la cual Antonio Mohamed dio a conocer de manera oficial su salida del equipo al terminar la Copa Intercontinental de la FIFA y el Apertura 2026.

Nos enseñaste a confiar, a estar unidos y a creer ❤️‍🔥



Las palabras faltarán para agradecer tu legado inolvidable 👑 pic.twitter.com/05gAlutpEq — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

El entrenador llegó al equipo para dirigir desde el Clausura 2025. Cerca de cumplir dos años en la institución tomó la decisión de terminar con su vínculo.

Los números de Antonio Mohamed con Toluca

En su estancia en los Diablos, registra un total de 102 encuentros en los que acumula 58 victorias, 23 empates y 21 derrotas con Toluca. Su equipo registra 232 goles anotados y 134 goles recibidos.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

Títulos que ha consiguió Antonio Mohamed con el Toluca

Deja al equipo con seis títulos en las vitrinas por el momento. El entrenador logró ser bicampeón del futbol mexicano en el Clausura 2025 y en el Apertura 2025. De igual forma, logró coronarse Campeón de Campeones 2024-2025 tras derrotar al América 3-1. Consiguió la Campeones Cup 2025 al ganar 3-2 ante el LA Galaxy.

En el plano internacional, logró ganar la Concacaf Champions Cup 2026 al vencer a Tigres en penales 6-5. Y consiguió la Leagues Cup 2026, derrotó 2-0 a Rayados de Monterrey siendo el primer equipo mexicano en ganar el torneo en la nueva edición.