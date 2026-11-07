El conjunto del Atlas informó minutos antes de iniciar su encuentro ante Pachuca de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, que tres futbolistas se quedaban fuera de la convocatoria por lesión.

Las bajas de Atlas vs Pachuca

Atlas informó que Jorge Sánchez, Paulo Ramírez y Edgar Zaldívar no fueron convocados para el encuentro vs Pachuca de la Jornada 16 del Apertura 2026 debido a que tienen una lesión que los mantendrá fuera de las canchas.

En el caso de Jorge Sánchez es por una lesión en el aductor derecho, ⁠Paulo Ramírez por un esguince en la rodilla derecha. y ⁠Edgar Zaldívar por una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda.

El equipo no dio a conocer el tiempo que no podrán jugar, por el momento, se espera que sea solo por esta jornada.

“Jorge Sánchez, Paulo Ramírez y Edgar Zaldívar no serán considerados para la convocatoria de esta tarde ante Pachuca, en el encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX”.

Jorge Sánchez : lesión en el aductor derecho.

: lesión en el aductor derecho. Paulo Ramírez: esguince en la rodilla derecha.

esguince en la rodilla derecha. ⁠Edgar Zaldívar: lesión ligamentaria en la rodilla izquierda.

La evolución de los jugadores determinará su reincorporación a los entrenamientos con el resto del plantel”.

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