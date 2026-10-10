ÚLTIMA HORA: Así cerró temporada Isaac del Toro. El resultado del mexicano en el Giro de Lombardia

La temporada de ciclismo de ruta 2026 bajó el telón con el icónico Giro de Lombardía. En un recorrido brutal de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, el francés Paul Seixas (Decathlon AG2R) hizo historia al conquistar su primer 'monumento' con apenas 20 años, sucediendo en el trono al esloveno Tadej Pogačar, quien venía de imponerse en las últimas cinco ediciones.

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cerró su brillante año en el puesto 28, concluyendo mermado por el desgaste físico una campaña inolvidable para el deportista azteca.

Golpe de autoridad de Paul Seixas para llevarse la victoria

La competencia se mantuvo bajo el control del pelotón principal durante los míticos ascensos a la Madonna del Ghisallo y las rampas previas. Sin embargo, la carrera saltó por los aires al encarar el duro puerto de Civiglio.

A falta de menos de 20 kilómetros para el final, las constantes acometidas de los perseguidores fragmentaron el grupo de favoritos. Fue en ese punto crítico donde Paul Seixas lanzó un ataque feroz e incontestable. El joven francés abrió un hueco letal sobre las rampas de mayor inclinación y se enfiló en solitario hacia la meta en Como.

A pesar de las tentativas de reacción de la persecución, Seixas sostuvo un ritmo demoledor y cruzó la línea de llegada con 48 segundos de ventaja. El español Enric Mas (Movistar Team) finalizó en un destacado segundo lugar tras atacar en el tramo final, mientras que el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) completó el podio.

Isaac del Toro termina una campaña consagratoria

El prodigio mexicano Isaac del Toro llegó a Lombardía con la ilusión de pelear en los puestos de honor. El azteca se mantuvo bien posicionado en el pelotón de líderes hasta el inicio de las ascensiones definitivas. No obstante, acusando molestias en la rodilla y el agotamiento acumulado de un calendario extenuante, no pudo responder a los cambios de ritmo en Civiglio.

'El Torito' cruzó la meta en el puesto 28, a 4:59 minutos del vencedor. A pesar del trago amargo en el último Monumento del año, el balance general del 2026 para Isaac del Toro resulta formidable: firmado con victorias en carreras de prestigio mundial y consolidado dentro del top 3 del ranking UCI, el ciclista de 22 años se retira al descanso consagrado en la élite mundial del ciclismo.

