ÚLTIMA HORA: Detienen a exfutbolista mexicano del Atlas y Necaxa por presunto tráfico de relojes de lujo falsificados

Pedro ‘N’ fue detenido en el estado de Texas, Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de compra-venta de relojes de lujo falsificados que tenían como destino México. El ex jugador de equipos como los Rojinegros del Atlas y los Rayos del Necaxa fue acusado por la falsificación de relojes de lujo que si fueran totalmente originales tendrían un valor de 5.4 millones de dólares.

De acuerdo a información de la Fiscalía de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas dirigía un esquema en el que recibía relojes de lujo para posteriormente mandarlos a México. La misma fuente señala que autoridades estadounidenses incautaron el 5 de octubre de este año cuatro relojes de lujo falsificados en Anchorage, Alaska que tenían como destino un almacén de Laredo, Texas. Entre junio de 2025 a octubre de 2026, las autoridades encontraron varios envíos de relojes desde el norte del continente a distintos almacenes en Laredo que eran operados por Hernández Calderón.

De ser encontrado culpable, el es futbolista de la Liga MX podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal y una multa de dos millones de dólares.

Trayectoria como futbolista

Pedro Hernández Calderón debutó como jugador profesional en 2003 con los Delfines de Coatzacoalcos, además, defendió la camiseta de Atlas de Guadalajara, Rayos del Necaxa y su último club fue el Irapuato.