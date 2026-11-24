La Liguilla del futbol mexicano ya tiene definidas sus llaves y TV Azteca prepara una cobertura de primer nivel para el arranque de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Llevará a través de su señal abierta y plataformas digitales el vibrante duelo de ida entre Toluca y Atlas, encuentro que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

La eliminatoria entre los Diablos Rojos, quintos de la tabla general, y los Zorros, que finalizaron en el cuarto puesto, promete ser una de las series más equilibradas de la fase final. Mientras el conjunto escarlata apuesta por hacer pesar su condición de local en “El Infierno” para tomar ventaja en la serie, el cuadro rojinegro buscará salir con vida del Estado de México para cerrar la llave en el Estadio Jalisco con el respaldo de su afición.

El antecedente en el Apertura 2026: lluvia de goles en Toluca

Este enfrentamiento de Liguilla tiene un antecedente reciente y espectacular en la fase regular del mismo certamen. El pasado 12 de septiembre de 2026, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, Toluca y Atlas se vieron las caras precisamente en el Estadio Nemesio Diez, protagonizando un festival ofensivo que terminó con triunfo de los Diablos Rojos por marcador de 5-2.

En aquella tarde, el conjunto mexiquense resolvió prácticamente el compromiso desde la primera mitad al irse al descanso con ventaja de 3-0, gracias a las anotaciones de Alexis Vega por la vía del penal (19′), Jesús “Canelo” Angulo (22′) y Federico Viñas (29′). Para el complemento, Paulinho amplió la cuenta al 53′ y un autogol de Jorge Rodríguez al 60′ selló la manita escarlata, mientras que Florián Monzón (51′) y Duk (77′) descontaron por la escuadra tapatía.

¿Dónde ver el partido Toluca vs Atlas?

Toluca y Atlas se vuelven a citar en la capital mexiquense este miércoles 25 de noviembre con transmisión de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que marcará el rumbo de ambos clubes en su camino hacia las semifinales del futbol mexicano.