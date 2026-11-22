El Atlas de Guadalajara quiere a un defensa central de jerarquía de cara al siguiente semestre del futbol mexicano y uno de los nombres en la agenda sería el de Johan Vásquez. El ex jugador de los Pumas de la UNAM y capitán del Genoa de Italia sería del agrado para la directiva rojinegra.

De acuerdo a diversas fuentas, el club tapatío tendría en la mira al central de la Selección Mexicana de Futbol y uno de los pilares del cuadro genovés. Sin embargo, la negociación no sería nada sencilla ya que Vásquez ha expresado su deseo de continuar en el futbol de Europa.

Además, Vásquez vive un momento dulce en la Serie A de Italia bajo el mando de Daniele de Rossi que le ha dado la capitanía y su equipo ya ve de lejos la zona de descenso en la presente campaña.

Contrato vigente

Por sí fuera poco, Johan tiene vínculo hasta junio de 2028 con la institución italiana y un valor de 14 millones de euros de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Aunado a ello, se habla de una posible salida a un equipo de mayor jerarquía en el ‘Viejo Continente’ en el próximo mercado de fichajes invernal.

Cabe recordar que, la nueva directiva del Atlas de Guadalajara hizo un esfuerzo económico antes del inicio de este semestre y para ejemplo de ello fueron los 12 millones de dólares que desembolsaron por hacerse la carta de Elías Montiel.