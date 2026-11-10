¡ÚLTIMA HORA! Gigante de la CONCACAF se quedaría sin DT; el Manchester United lo busca

Con el equipo sumido en la zona de descenso, ocupando la posición 18 de la tabla con apenas 8 puntos, la directiva del Manchester United busca soluciones drásticas para evitar una catástrofe histórica. La continuidad de Michael Carrick como director técnico pende de un hilo. Ante este panorama, los Red Devils han fijado su mirada en el estratega argentino Mauricio Pochettino como la opción principal para tomar el timón.

¿Cuánto cuesta la cláusula de rescisión de Mauricio Pochettino?

El actual seleccionador de Estados Unidos se ha convertido en la máxima prioridad de la cúpula del United gracias a su probada experiencia en la Premier League al frente del Tottenham y del Chelsea. Sin embargo, la operación para traer al técnico sudamericano no será sencilla ni barata: Pochettino acaba de firmar una renovación de contrato con la federación estadounidense (US Soccer) hasta el Mundial de 2030. Quien desee sacarlo de la banca de las barras y las estrellas deberá desembolsar una cláusula de rescisión fijada en 10 millones de dólares.

La gestión de Michael Carrick no ha logrado levantar a un vestidor golpeado por la falta de resultados después de 10 jornadas. El juego errático y la alarmante falta de contundencia tienen al club más laureado de la era Premier League coqueteando con el abismo del descenso, situación que aceleró la búsqueda de un relevo de jerarquía internacional.

Otros candidatos para ser entrenadores del Manchester United

Pese a que Pochettino encabeza la lista de deseos en los pasillos de Old Trafford, la directiva británica maneja otras tres alternativas de perfil alto en caso de que las negociaciones con la US Soccer se compliquen: