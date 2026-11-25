Guillermo Almada le movió a su alineación titular para el duelo de ida en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 frente a los Rayados de Monterrey. El estratega charrúa no mandó de inicio ni a Henry Martin ni a Brian Rodríguez, ambos pilares en la ofensiva azulcrema.

La Liga MX dio a conocer la alineación del Club América y sosprendió la presencia de Rodolfo Cota en el arco al tener a Luis Ángel Malagón disponible. Por sí fuera poco, Miguel Borja es el ariete titular por encima de Henry Martin y será Óscar Perea el que vaya por el costado en el que comúnmente vemos a Brian Rodríguez.

La alineación del América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Israel Reyes, Kevín Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Alan Cervantes y Erick Sánchez

Delanteros: Alex Zendejas, Óscar Perea y Miguel Borja

Recuerda que podrás seguir el resultado en vivo del duelo entre los Rayados de Monterrey y las Águilas del América por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

Por sí fuera poco, el duelo de vuelta lo tendremos EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este sábado 28 de noviembre en punto de las 8:50.