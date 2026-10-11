ÚLTIMA HORA: La tabla de goleo del Apertura 2026 en la Liga MX tras la actividad sabatina de la jornada 11

Al rojo vivo se está poniendo la pelea por ser el campeón goleador del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Juan Brunetta se mandó un doblete en la victoria de los Tigres ante los Diablos Rojos del Toluca y le puso cierta presión al líder Salomón Rondón. Por otro lado, Julián Carranza no quita el dedo del rengñon y tratará de llegar a la doble cifra al final de la fase regular.

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De momento, el ariete venezolano de los Tuzos del Pachuca tiene una buena ventaja sobre su más cercano perseguidor y querrá incrementar su cuota cuando se vea las caras con los Rayos del Necaxa. Henry Martin es el único mexicano entre los primeros cinco nombres y está a un solo tanto del subliderato.

Tabla de goleo del Apertura 2026

Salomón Rondón (Pachuca) — 10 goles Juan Brunetta (Tigres) — 6 Julián Carranza (Necaxa) — 6 Henry Martín (América) — 6 Óscar Estupiñán (Juárez) — 6 Gilberto Mora (Tijuana) — 5 Lucas Ocampos (Monterrey) — 5 Ricardo Marín (Chivas) — 5 Juninho (Pumas) — 5 Federico Viñas (Toluca) — 5

Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Viernes 16 de octubre



Necaxa vs Atlas — 19:00 — Estadio Victoria (Aguascalientes)

Atlante vs Pumas — 21:00 — Estadio Banorte

Xolos (Tijuana) vs Puebla — 21:00 — Estadio Caliente

Sábado 17 de octubre

Santos Laguna vs Querétaro — 17:00 — Estadio Corona

Chivas vs Tigres — 17:07 — Estadio Akron

León vs América — 19:00 — Estadio León

Toluca vs Atlético San Luis — 19:00 — Estadio Nemesio Díez

Cruz Azul vs Juárez — 21:00 — Estadio Banorte

Domingo 18 de octubre

Monterrey vs Pachuca — 19:00 — Estadio BBVA

Recuerda que el próximo viernes 16 de octubre tenemos una cita para vivir una edición más del siempre inigualable Viernes Botanero. Los Potros de Hierro del Atlante recibirán en punto de las 8:50 pm al Club Universidad Nacional en un duelo entre clubes con mucha historia en nuestro futbol. Este partido lo podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.