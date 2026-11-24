Este martes 24 de noviembre del 2026, el conjunto de Pumas confirmó en sus redes sociales a su primer refuerzo de forma oficial para el Clausura 2027 de la Liga BBVA MX.

Tras dar dos grandes torneos con el equipo y llegar de prestamo para el Clausura 2026, Pumas decidió hacer valida la opción de compra del jugador Robert Morales con el conjunto de Toluca.

“Tras el análisis realizado al término del Torneo Apertura 2026, la directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029. El Club Universidad Nacional continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo”.

🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨



El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes

11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.



Tras el análisis… pic.twitter.com/k8vd4BIa4Z — PUMAS (@PumasMX) November 24, 2026

Los números de Robert Morales

Por el momento, en dos torneos con Pumas, Robert registra 42 partidos disputados en los que registra 3,605 minutos en el terreno. Ha logrado marcar 15 goles y ha dado 6 asistencias.

Un delantero que destaca por su potencia fisica, su calidad de cara al arco y por ser un lider en el campo de juego para los universitarios.

Pumas regresará a las actividades para el Clausura 2027 en diciembre

El equipo universitario dio a conocer que Pumas inició con su periodo de vacaciones, el cual tendrá 17 días libres para todos los futbolistas del plantel, puedan estar con su familia, descansar y regresar comprometidos con el nuevo reto del siguiente torneo.

“El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes 11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.