El mediocampista mexicano Héctor Herrera encendió las alarmas en el entorno del futbol estadounidense tras ser arrestado la noche del sábado en el condado de Montgomery, Texas, por conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), de acuerdo con los reportes policiales locales.

El incidente ocurre en el momento más crítico de la temporada para el Houston Dynamo, que se encuentra en plena recta final de preparación para el arranque de la postemporada de la Major League Soccer (MLS). La escuadra texana tiene programado enfrentar a los San Jose Earthquakes este martes por la noche, en el Juego 1 de su Serie de Primera Ronda de la Conferencia Oeste.

Como capitán y referente futbolístico del conjunto naranja, la situación legal y disciplinaria de Herrera pone en duda su participación inmediata en el debut de los Playoffs. Hasta el momento, ni la directiva del Houston Dynamo ni la oficina de la MLS han emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones internas o medidas disciplinarias contra el exjugador de la Selección Mexicana.